Denizli’de akşam geçtiğimiz hafta kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen şok uygulamalarda 24 şüpheli yakalandı. Ayrıca kontrollerde 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 32 gram esrar, 8 gram metamfetamin ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 23 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında kentin çeşitli noktalarında şok uygulama gerçekleştirdi. Kentin huzurunu sağlamak amaçlı kurulan uygulamalarda 24 aranan şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 0 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 32 gram esrar, 8 gram metamfetamin ele geçirildi.