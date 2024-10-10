Denizli Büyükşehir Belediyesinin üniversitelilere ilk defa vereceği ayni öğrenim desteği müracaatlarının 11 Ekim 2024 Cuma günü sona ereceği uyarısı yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin üniversitede eğitim gören öğrencilere yönelik ilk kez ayni öğrenim desteği başvuruları 11 Ekim 2024 Cuma günü sona erecek. 27 Eylül 2024 Pazartesi günü müracaatları Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfası üzerinden online olarak başlanan öğrenim yardımı başvurularının 11 Ekim 2024 Cuma günü tamamlanacağı hatırlatıldı. Başvuruların ardından yapılacak inceleme ile Denizli sınırları içerisinde ikamet eden, ancak kent sınırları dışında üniversitede eğitim gören öğrencilere, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında (1 Eylül 2024 - 30 Haziran 2025) dönem başında 1 defa olmak kaydıyla hane geliri brüt iki asgari ücretin altında olan öğrencilere şehirlerarası ulaşım, kırtasiye, barınma gibi ihtiyaçların karşılanması için 5 bin TL ayni öğrenim yardımı yapılacak. Ayni öğrenim yardımı toplamda 7.5 milyon lira değerinde olacak.

Başvuru şartları

Başvuruda aranacak şartlar ise şu şekilde açıklandı: Öğrencinin T.C vatandaşı olması, öğrencinin ailesinin ve kendisinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi ve öğrencinin Denizli ili dışında üniversite okuması gerekecek. Bunlara ek olarak ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması gibi şartlar olacak. Başvurular kurulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek.