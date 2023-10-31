Denizli AKUT ekibi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Serinhisar MYO’da AKUT ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi hakkında eğitim semineri verdi.

Serinhisar MYO’da düzenlenen seminere; Denizli AKUT Ekip Lideri Cengizhan Öztürk, Lider Yardımcısı Caner Gediklili, Operasyon Biriminden Osman Çetinkaya ve Figen Bayram katılım gösterdiler. Seminerde, “AKUT’un Tanıtımı, Afetlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi” hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Karşılıklı diyalog şeklinde geçen seminerde Serinhisar MYO öğrencileri özellikle Kahramanmaraş Depremi’ne ilişkin sorularını AKUT ekibine yönelttiler. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer yaklaşık 2 saat sürdü. Seminer, Serinhisar MYO öğretim elemanlarının AKUT ekibine teşekkürleri ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.