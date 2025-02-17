Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Şiir Evi ve Pamukkale Amatör TSM Topluluğu ortaklığında "Bizim Şiirlerimiz, Bizim Şarkılarımız" adlı Türk Sanat Müziği konseri düzenleyecek.

Kent Konseyi Şiir Evi ve Pamukkale Amatör TSM Topluluğu işbirliği ile düzenlenen "Bizim Şiirlerimiz Bizim Şarkılarımız" adlı Türk Sanat Müziği konseri, 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleşecek. Şef İbrahim Davulcu yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği’nin en sevilen eserlerini Denizlililerle buluşturacak. Müzikseverler için anlamlı bir etkinlik olan bu konserin biletleri ücretsiz olup, e-bilet.denizli.bel.tr adresinden temin edilebilecek.