Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ şoförlerine, daha kaliteli ve güvenilir bir ulaşım için “Psikolojik Destek” eğitimi verildi.

Kaliteli ve güvenli ulaşım için eğitim çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi işbirliği ile şoförlere yönelik “Psikolojik Destek” eğitimi verdi. Şoförlerinin daha sağlıklı ve konforlu çalışarak verimlerini artırmayı amaçlayan eğitim Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’de düzenlendi. Düzenlenen eğitime Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, psikiyatristler ve Ulaşım AŞ şoförleri katıldı. Gökoğlan programın açılış konuşmasında Ulaşım AŞ şoförlerine her anlamda destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, sağlıklı bir bireyin sadece fiziksel açıdan değil, ruhsal anlamda da profesyonel bir destek ile daha mutlu ve sağlıklı olunabileceğini anlattı. Şoförlerin kent trafiği içerisinde ve otobüslerde yoğun ve stresli bir çalışma süreci geçirdiğini ifade eden Gökoğlan, eğitim çalışmalarının düzenli bir şekilde sürdürüleceğini belirterek eğitimin başarılı geçmesini diledi. Psikiyatrist Burcu Gül ve Psikiyatrist Gamze Tuğral da Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoför ve personeline yönelik stres yönetimi, depresyon, tükenmişlik sendromu ve etkili iletişim konularında sunum gerçekleştirdi. Ayrıca toplu ulaşımda şoförlerin sıklıkla karşılaştığı trafik, ikili ilişkiler ve kişisel iletişim konularının üzerinde detaylı anlatım gerçekleştirildi.