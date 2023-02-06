Denizli Büyükşehir Belediyesi, deprem dolayısıyla 6-16 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği tiyatro oyunlarını iptal etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, deprem dolayısıyla 6-16 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği tiyatro oyunlarını iptal etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 30. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali 6-16 Şubat tarihleri arasında, Gönül Dağı sanatçılarının sahne alacağı “Sanat” adlı oyun 7 Şubat’ta, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının sahneleyeceği “Yoldan Çıkan Oyun” adlı eser ise 10-11 Şubat’ta sahneleneceği duyurulmuştu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci, Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahneye taşınacak oyunların Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu. Söz konusu oyunlar için ileri bir tarihte duyuru yapılacağı belirtildi.