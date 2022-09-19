PKK/KCK-PYD/YPJ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Suriye’ye de örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapılırken, sınır dışı yapılmak üzere sürecin başlatıldığı belirtildi.

Denizli’de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda sosyal medyadan propaganda yapan 1 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. İşlemler sonrası şüpheli hakkına adli işlem gerçekleştirildi.

Denizli’de PKK/KCK operasyonunda sosyal medyada propaganda yapan, PYD/YPJ çalışmasında ise Suriye’de örgüt adına faaliyet yapmakta olan toplam 2 kişi farklı operasyonla yakalandı.

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