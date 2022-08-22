Denizli’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, kapatılan askeri okul öğrencisi 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise örgüt adına sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 1 kişide dikkatli çalışma sonucu yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de kapatılan askeri okul öğrencisi yakalanırken, PKK adına sosyal medyada propaganda yapan kişi ise tutuklandı.

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