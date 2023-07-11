Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkması beklenen Denizli’de, sıcaklığın 41 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden itibaren bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar’da 32-34 derece, Denizli’de 37-41 derece ve Uşak’ta ise 32-35 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.