Denizli’de 2023 yılı yatırımlarının dönemsel gerçekleşmelerinin görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli’de Ekim ayının İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında toplandı. Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Bugün İl Koordinasyon Kurulumuzun Ekim ayı toplantısında gündem gereği kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin 2023 yılı yatırımlarının dönemsel gerçekleşmelerini değerlendireceğiz. 2023 yılı yatırımlarımıza kısaca değinecek olursak; İl genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 351 proje üzerinde çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

Bu projelerin; 130’u tarım, 64’ü diğer kamu hizmetleri, 56’sı ulaştırma, 38’i eğitim, 20’si imalat, 15’i sağlık, 14’ü enerji, 11’i turizm, 2’si madencilik, 1’i konut sektörlerine aittir. Projelerin toplam tutarı 21 Milyar 118 Milyon TL, 2023 yılı ödeneği ise 4 Milyar 100 Milyon TL’dir. 2023 yılı ödeneğinin %63’ü kadar harcama yapılmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait 42 Proje ve DESKİ tarafından yürütülen 17 proje olmak üzere toplam 59 projenin yılı ödeneği 1 Milyar 543 Milyon TL’dir. Mevcut yatırımların tamamlanması ve projelerin hayata geçirilmesi yönünde bütün kurumlarımızın gereken gayreti göstereceklerine olan inancımla, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Ömer Faruk Coşkun konuşmasının ardından ilgili kurumların bölge ve il müdürleri sunumlarını gerçekleştirerek, projeler ve yatırımlar hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgi verdiler.