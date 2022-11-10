Denizli’de süt sektörünün başarısı ile süt üreticilerinin sahada karşılaştığı sorunlar hakkında sektör değerlendirme toplantısı yapıldı.

Denizli’de süt sektörünün başarısı ile süt üreticilerinin sahada karşılaştığı sorunlar hakkında sektör değerlendirme toplantısı yapıldı.

Denizli’de, süt sektöründeki gelişmeler ve sorunlar hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Brifing salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli Köy-Koop Birliği, Tavas, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar, Çameli, Honaz, Buldan Süt Üreticileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlarının katılım sağladı. Yoğun katılımın ile gerçekleşen sektör toplantısında, Denizli süt sektörünün başarısı ile süt üreticilerinin sahada karşılaştığı sorunlar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Denizli açısından süt üretiminin çok önemli olduğunu ve sektörün sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade etti. Akabinde katılımcılara söz hakkı verilerek konu hakkında görüşleri alındı.

İkinci gün ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri teknik gezi düzenleyerek, Tavas ilçesinde bulunan Yarımca Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi ile Acıpayam ilçesinde bulunan Çayırova Tarım Hayvancılık ve Ala Tarım Hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.