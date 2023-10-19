Denizli’de Dünya Gıda Günü etkinlikleri bu yıl "Su hayattır, su gıda demektir ve kimseyi geride bırakma” mottosuyla kutlandı.

Denizli’de “Dünya Gıda Günü”, “Su hayattır, su gıda demektir ve kimseyi geride bırakma” mottosuyla kutlandı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi Daire Başkanı Zakir Turan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, STK ve özel sektör temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen etkinlik; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Piyano da Prof. Dr. Özgün Gülhan ve Çello da Dr. Öğr. Üyesi Derya Kıraç Sapzehzar’ın müzik dinletisiyle başladı. Etkinliğin açılışında konuşmalarını gerçekleştiren Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar; "Dünya Gıda Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bazı raporlar yayınlanmakta ve bu raporlara göre baktığımızda açlık ve israf günümüzün en büyük problemi. Biz gıdayı koruyamıyoruz, gıda israfını engelleyemiyoruz ve bundan dolayı da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla da biz Su hayattır, Su besindir diyerek bu seneki dünya gıda gününü kutlamayı arzu ediyoruz. Bugünkü organizasyonumuzun temel amacı bir farkındalık oluşturmaktır. Tabii ben şunu söyleyebilirim, dünya gıda örgütünün raporlarına göre her yıl yaklaşık 600 milyon kişi gıda kaynaklı bir sağlık problemi yaşamakta ve her yıl 400 bin kişi civarında da gıda kaynaklı sebeplerden dolayı ölümler yaşandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla gıda gerçekten çağımızın en büyük sıkıntısı” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise yapmış olduğu konuşmada; “Tabi ki gıda çok çok kıymetli ama gıdanın olması için olmazsa olmaz Su. Su olmadığı zaman gıdaya ulaşamazsınız, gıdayı yetiştiremezsiniz, ortaya çıkaramazsınız, bir elma yetiştiremezsiniz, ağaçları yeşil tutamazsınız. Su ! tabii ki sağlıklı suyun olması lazım, temiz suyun olması lazım. Nasıl gıdada vahşi tüketim dediğimiz o obeze varan vahşi tüketim yaşıyoruz. Suda da maalesef koruyamıyoruz. Vahşi sulamalarla, suyumuzu heder ediyoruz. Yüzde 2 buçuk olan su oranımızı maalesef israf etme noktasına varan gayretlerimiz var. Su üretilebilen bir şey değil, her şeyi üretebilirsiniz ama suyu üretemezsiniz. Onun için üretilemeyen şeyi muhafaza etmek lazım” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi Daire Başkanı Zakir Turan, su verimliliği seferberliği konusunda sunum gerçekleştirdi. Değerlendirme kısmı ile devam eden program plaketlerin takdim edilmesi ve çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.