Denizli Sivil Toplum Platformu, Türkiye’de son günlerde gerçekleşen terör saldırılarını kınadıklarını, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı başlatmış olduğu hareketin yanında olduklarını bildirdi.

Denizli Sivil Toplum Platformu, Türkiye’de son günlerde gerçekleşen terör saldırılarını kınadıklarını, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı başlatmış olduğu hareketin yanında olduklarını bildirdi.

Denizli’de 50 tane Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) birlikte oluşturduğu, Denizli Sivil Toplum Platformu (DSTP), Türkiye’de gerçekleşen terör saldırılarını kınamak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) teröre karşı başlatmış olduğu harekete destek vermek için basın açıklamasında bulundu. DSTP Dönem Başkanı Raşit Özdemir, “Söz konusu, vatan, millet, bayrak, Türk silahlı kuvvetlerimiz, Şehitlerimiz ve Gazilerimiz olduğunda hassasiyetimiz ve duruşumuz çok nettir. Ülkemizde son zamanlarda haince gerçekleşen terör saldırılarını kınıyor ve lanetliyoruz. İstanbul’da yapılan alçak bombalı terör saldırısında ve Gaziantep’te, Suriye’deki terör yuvalarından atılan roketler sonucunda şehit olan Ecrin bebek ve Ayşegül öğretmenimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ayşegül öğretmenimizi hayatının baharında 22 yaşında kalleşçe şehit ettiler. Bugün 24 Kasım öğretmenler günü maalesef buruk kutluyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, kanları yerde kalmayacaktır. Şehitlerimizin yakınlarının sevdiklerinin anne ve babalarının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

“Devletimizin ve ordumuzun yanında, emrindeyiz”

Ege’den Denizli’den tüm terör destekçilerine ve Dünyaya seslenen Başkan Özdemir, “Terörün finansörü ve destekçisi olan teröre tırlar dolusu silah yardımı yapan ülkemize düşman bir terör devleti kurmaya çalışan, emperyalist ülkeleri, başta ABD, Fransa, Yunanistan ve diğer ülkeler olmak üzere tüm terör destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Ayrıca içimizdeki terör sevicileri, terör örgütünün sözcüsü gibi hareket eden HDP’nin gurup konuşmasındaki açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Ayrıca yazılı, görsel basın, sosyal medya aracılığı ile yayın yaparak algı oluşturan, savaş çığırtkanlığı yapan devletimizin ve Türk silahlı kuvvetlerimizin haklı gerekçelerle hain terör bölgesine karşı yaptığı bu operasyonları bölgedeki masum insanlara karşı yapılmış gibi algı oluşturan, tüm yayınları ve açıklamaları kınıyoruz. Devletimizin ve Türk silahlı kuvvetlerimizin bu operasyonlardaki yegane amacı, hain terör örgütünü yuvalandığı bölgelerde yerinde önlemek, yok etmek ve aziz milletimizin güvenliğini, birlik, beraberliğini tesis etmek ve barış, huzur içinde yaşamasını sağlamaktır. Türk silahlı kuvvetlerimiz gerek Irak’ta, gerek Suriye’de bölgeye ekilen emperyalist tohumların yeşermesine emperyalist devletlerin yardımlarıyla farklı heves ve arzularla bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Devletimiz ve ordumuz o bölgelerde dün olduğu gibi bugünde etkin operasyonlarını ve varlığını sürdürmeye devam edecektir. Kutsal emanetlerin bekçisidir. Peygamber ocağıdır. Denizli Sivil Toplum Platformu olarak teröre karşı yapılan bu haklı operasyonda devletimizin, milletimizin ve Türk silahlı kuvvetlerimizin yanında ve emrinde olduğumuzu bildirmek isteriz” şeklinde konuştu.