Denizli’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin çalışma usül ve esaslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.

Ülkede sporu tabana yaymak ve spor kültürünü geliştirmek hedefiyle yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Daha önce dernek çatısı altında spor faaliyetleri yürüten kuruluşlara, yeni spor yasası ile kulüpleşme adımlarının da anlatıldığı programda, Denizli’de faaliyet gösteren kulüplerin yerine getirmesi gereken mevzuatlar hakkında bilgi verildi. Denizli’de futbol, satranç, karate gibi birçok branşta faaliyet gösteren 153 kulüp yöneticisinin katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra programlarda yapılan konuşmaların ardından Sicil Lisans Şube Müdürü katılımcılara sunum yaparak merak edilen soruları yanıtladı.