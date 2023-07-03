Denizli’de geçtiğimiz son iki hafta içerisinde 4 ölümlü, 112’si yaralanmalı, 157’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 283 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de 19 Haziran ile 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 36 bin 294 araç kontrol edildi, bu araçlardan 14 bin 443 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 283 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 4’ü ölümlü, 122’si yaralanmalı, 157’si maddi hasarlı kaza oldu.