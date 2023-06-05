Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 50’si yaralanmalı ve 90’ı maddi hasarlı olmak üzere toplam 140 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 29 Mayıs ile 4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında son 1 haftalık verileri yayımlandı. Denizli’de 10 bin 535 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 2 bin 499’u hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 140 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 50’si yaralanmalı ve 90’ı maddi hasarlı kaza meydana geldi.