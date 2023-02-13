Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 33’ü yaralanmalı ve 58’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 91 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 33’ü yaralanmalı ve 58’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 91 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 6 ile 12 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında son 1 haftalık verileri yayımlandı. Denizli’de 11 bin 257 araç kontrol edildi. Bu araçlardan bini hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 91 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 33’ü yaralanmalı, 58’i maddi hasarlı kaza meydana geldi.