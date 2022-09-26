Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 93’ü maddi hasarlı, 78’i yaralanmalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 173 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 93’ü maddi hasarlı, 78’i yaralanmalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 173 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 19 - 25 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 22 bin 287 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 597’si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 173 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 78’i yaralanmalı, 93’ü maddi hasarlı ve 2 ölümlü kaza meydana geldi.