Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 44’ü yaralanmalı ve 123’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 167 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 44’ü yaralanmalı ve 123’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 167 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 21 bin 759 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 110’u hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 167 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 44’ünün yaralanmalı ve 123’ünün maddi hasarlı olduğu bildirildi.

Öte yandan, 190 okul servisi denetlenirken, herhangi bir sürücüye cezai işlem uygulanmadı.