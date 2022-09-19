Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 87’si maddi hasarlı, 72’si yaralanmalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 161 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

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Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 87’si maddi hasarlı, 72’si yaralanmalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 161 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 12 - 18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 21 bin 884 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 1 bin 745’si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 161 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 72’si yaralanmalı, 87’si maddi hasarlı ve 2 ölümlü kaza meydana geldi