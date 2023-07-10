Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 74’ü yaralanmalı, 77’si maddi hasarlı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 154 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de 3-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 23 bin 776 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 974 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 154 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 74’ü yaralanmalı, 77’si maddi hasarlı ve 3 ölümlü kaza oldu.