Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 78’i maddi hasarlı, 73’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 151 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 78’i maddi hasarlı, 73’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 151 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 8 ile 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 18 bin 212 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 349’u hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 151 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 78’i yaralanmalı, 73’ü maddi hasarlı kaza meydana geldi.