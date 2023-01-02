Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü kaza, 68’i yaralanmalı ve 78’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 147 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü kaza, 68’i yaralanmalı ve 78’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 147 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 26 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında son 1 haftalık verileri yayımlandı. Denizli’de 19 bin 611 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 696’sı hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 147 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 1’i ölümlü, 73’ü yaralanmalı, 93’ü ise maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 187 okul servisi denetlenirken, 2 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.