Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 54’ü yaralanmalı, 64’ü maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 119 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

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Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 54’ü yaralanmalı, 64’ü maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 119 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 21 bin 182 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 4 bin 862’si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 119 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 54’ünün yaralanmalı, 64’ünün maddi hasarlı ve 1’inin ise ölümlü olduğu bildirildi.