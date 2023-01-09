Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 44’ü yaralanmalı ve 71’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 115 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 44’ü yaralanmalı ve 71’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 115 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 2 ile 8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında son 1 haftalık verileri yayımlandı. Denizli’de 22 bin 562 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 585’i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 115 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 44’ü yaralanmalı, 71’i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 118 okul servisi denetlenirken, 2 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.