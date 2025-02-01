DENİZLİ (İHA) – Denizli’de hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı ve sıcaklığın düşmesiyle birlikte kar veya karla karışık yağmur yağışının beklendiği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli, Uşak illeri bölgesinde 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıkların hissedilir şekilde 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca Salı ve Çarşamba günleri karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Salı gününden itibaren 11 Şubat 2025 tarihine kadar devam etmesi beklenen soğuk havayla birlikte sıcaklıkların Afyonkarahisar’da -1 ile -4, Denizli’de 3 ila 8 ve Uşak’ta ise -2 ila 2 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgası nedeniyle meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği bildirildi.