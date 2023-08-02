Denizli’de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için Tavas Devlet Hastanesi bünyesinde, 11’inci Sigara Bırakma Polikliniği açıldı. Hafta içi her gün öğleden sonraları hizmet verecek olan poliklinikte; aile hekimliği uzmanı tarafından sigara bağımlılarına sigara bırakma konusunda her türlü destek verilecek.

Denizli’de ilçesinde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için Tavas Devlet Hastanesi bünyesinde Sigara Bırakma Polikliniği açıldı. Hafta içi her gün öğleden sonraları hizmet verecek olan poliklinikte; aile hekimliği uzmanı tarafından sigara bağımlılarına sigara bırakma konusunda her türlü destek verilecek.

Her yıl milyonlarca insanın sigara bağımlılığından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybettiğini belirten Tavas Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Erdem Bayman, sigara bağımlılığının zararlarını anlattı. Dr. Bayman, “Sigara bağımlılığı, içerisinde bulunan nikotinden kaynaklanan, bireylere anlık rahatlama hissi yaşatan ancak kısa ve uzun vadede özellikle içeriğinde bulunan kanserojen maddelerden kaynaklı fiziksel ve psikolojik olarak ciddi zararları bulunan bir bağımlılık türüdür. Kolay ulaşılabilir olduğu için oldukça yaygın bir bağımlılık türü olan sigara bağımlılığından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmektedir. Çünkü bilinenin aksine sadece akciğerlerde değil, hemen hemen tüm organlarda hasar oluşturmaktadır. Toplumda oldukça yaygın kullanılması, özellikle ebeveynlerinden taklit yoluyla öğrenen çocuklar için büyük bir risk oluşturmaktadır. Yani sigara içmek sadece kendi sağlığımızı değil, çocuklarımızın, gelecek nesillerin sağlığını da kötü yönde etkilemektedir. Bu yüzden sigarayı bırakmak hem bireysel hem de toplum sağlığı için son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

"Sigarayı bırakma kararı vermek ve istekli olmak önemli"

Sigarayı bırakmanın çoğu insan için imkansız gibi görünse de profesyonel destek ile üstesinden gelinemeyecek bir durum olmadığını dile getiren Bayman, şunları söyledi: “Öncelikle bağımlı kişi sigarayı bırakma kararı vermeli ve istekli olmalıdır. Destek talep eden hastalarımız, öncelikle sigara bırakıldığında elde edilecek kazanımlar ve sigarayı bırakma yöntemleri konusunda bilgilendirilmektedir. Bu yöntemleri sayacak olursak NRT (Nikotin Replasman Tedavisi), ilaç tedavisi, kombine tedaviler, davranışçı terapi, rezonans terapi ve bunlar dışında nebati tedavi, hipnoz veya akupunktur gibi alternatif tıp tedavileri şeklinde özetleyebiliriz. Bu çerçevede Tavas halkına faydalı olabilmek, bu zararlı alışkanlıktan kurtulabilmelerini sağlayabilmek adına Tavas Devlet Hastanesi bünyesinde ‘Sigara Bırakma Polikliniği’ kurulmuştur. Polikliniğimizde hastalarımızın gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra akciğer grafileri, solunum fonksiyon testleri, karbonmonoksit diffuzyon testleri, EKG, kan tetkikleri yapılabilmekte ve gerekli görülen hastalara psikolog desteği verilebilmektedir. Hafta içi her gün öğleden sonraları için ‘Sigara Bırakma Polikliniği’ ne randevularımız açılmış olup, polikliniğimize hem randevulu hem randevusuz gelen hastalarımızı kabul etmekteyiz. Randevu alarak gelmek isteyen hastalarımız, randevularını Merkezi Hastane Randevu Hattından veya Sağlık Bakanlığı’nın randevu internet adresinden alabilirler” dedi.

“Polikliniklerimize 2023 yılı 6 aylık dönemde ilk defa 915 vatandaşımız müracaat etmiştir”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Tavas Devlet Hastanesi’nde açılan poliklinik ile birlikte İl genelinde toplam 11 adet sigara bırakma polikliniğinin olduğunu söyledi. Öztürk; “İlimizde merkezde 5, ilçelerimizde 6 Sigara Bırakma Polikliniğimiz bulunmaktadır. Polikliniklerimize 2023 yılı 6 aylık dönemde ilk defa 915 vatandaşımız müracaat etmiştir. Bu dönemde 767 kişiye kontrol ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Toplamda bin 682 vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Vatandaşlarımıza yapılan muayene ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen ilaç ve diğer sosyo-psikolojik destek tedaviler uygulanmaktadır. Sigarayı bırakmak isteyen ve bu konuda bilgi almak isteyen tüm vatandaşlarımızı, sigara bırakma polikliniklerimize bekliyoruz” diye konuştu.