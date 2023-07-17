Denizli’de sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerden itibaren kent genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Denizli’de etkili olan sıcak hava dalgasının, 19 Temmuz 2023, Çarşamba gününden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkacağı bildirildi. Önümüzdeki günlerde il merkezlerimizde beklenen sıcaklıklar (C); Denizli: 39-42 sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olunması istendi.