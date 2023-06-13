Denizli-Afyonkarahisar karayolunda selin getirdiği çamur yoldan geçen araçları yuttu. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli-Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu. Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli’nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen trafiğe kapandı.

Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çamura gömülü halde bulunan araçların kurtarılması için zamana karşı mücadele veriliyor.