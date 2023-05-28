Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 19 ilçede kurulan 2 bin 461 sandıkta kullanılan 703 bin 896 oyun dağılımını açıkladı.

Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Seçimde il genelinde kurulan 2 bin 461 sandığa kayıtlı 795 bin 853 seçmenden, 703 bin 896’u oy kullandı. Yapılan tasnif ve sayım işlemlerine göre toplam 693 bin 482 geçerli oy kullanıldı. Geçersiz sayılan oylar ise 10 bin 412 olarak kayıtlara geçti.

Cumhur İttifakı Adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.01’lik oranla 326 bin 35 oy, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 52.99 oran ile 367 bin 447 oy aldı. Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Beyağaç, Çameli, Çivril, Kale, Serinhisar ve Tavas olmak üzere 9 ilçede seçimi önde tamamlarken; Kılıçdaroğlu ise merkez ilçeler Merkezefendi ve Pamukkale’nin yanı sıra Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Güney, Honaz ve Sarayköy ilçeleri olmak üzere 10 merkezde yarışı önde bitirdi.

13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi:

Acıpayam: Recep Tayyip Erdoğan 21 bin 908, Kemal Kılıçdaroğlu 16 bin 131.

Babadağ: Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 397, Kemal Kılıçdaroğlu bin 965.

Baklan: Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 28, Kemal Kılıçdaroğlu bin 870.

Bekilli: Recep Tayyip Erdoğan bin 924, Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 869.

Beyağaç: Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 504, Kemal Kılıçdaroğlu bin 969.

Bozkurt: Recep Tayyip Erdoğan 3 bin 387, Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 55.

Buldan: Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 471, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 679.

Çal: Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 721, Kemal Kılıçdaroğlu 7 bin 315.

Çameli: Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 950, Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 634.

Çardak: Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 707, Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 171.

Çivril: Recep Tayyip Erdoğan 19 bin 758, Kemal Kılıçdaroğlu 19 bin 341.

Güney: Recep Tayyip Erdoğan 3 bin 227, Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 735.

Honaz: Recep Tayyip Erdoğan 9 bin 438, Kemal Kılıçdaroğlu 10 bin 638.

Kale: Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 030, Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 835.

Sarayköy: Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 574, Kemal Kılıçdaroğlu 13 bin 346.

Serinhisar: Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 519, Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 631.

Tavas: Recep Tayyip Erdoğan 16 bin 670, Kemal Kılıçdaroğlu 12 bin 701.

Merkezefendi: Recep Tayyip Erdoğan 93 bin 810, Kemal Kılıçdaroğlu 127 bin 438.

Pamukkale: Recep Tayyip Erdoğan 102 bin 012, Kemal Kılıçdaroğlu 118 bin 123.

İlk turdaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.89’lik oranla 312 bin 652, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.36’lık oranla 344 bin 507, Sinan Oğan yüzde 7.09’luk oranla 50 bin 500 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce’de yüzde 0.67’lik oy oranıyla 4 bin 738 oy almıştı.