Ülke genelinde görülmeye başlanan şap hastalığı nedeniyle Denizli’de düzenlenen İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon toplantısı yeni kararlar alındı.

Toplantıda hastalıktan korunmak için alınan tedbirler arasında hayvan alım ve satımının yasaklanması ile hayvan pazarlarının süresiz olarak kapatılması kararı verildi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyreden ve morbitide/mortalite oranı yüksek olduğu bilinen SAT-2 serotipi şap hastalığı, ülkede görülmeye başladı. Yaşanan durum üzerine Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Abdullah Etil başkanlığında İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplandı. Toplantıda hastalıktan korunmak için alınması gereken tedbirler üzerine istişarede bulunuldu. Komisyon toplantısı sonrasında 2023/3 sayılı İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararları ile ilgili Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Et Kombinası Müdürlüğü, KöyKoop ve kesimhane yetkililerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Alınan kararlar açıklandı

Toplantı sonrası yapılan duyuruda “İkinci bir emre kadar işletmeler arası hayvan alım ile satımının yasaklanması, hayvan pazarlarının süresiz olarak kapatılması, kesime sevk edilecek hayvanların mümkünse en yakın mezbahalara yönlendirilmesi, kesime sevk edilecek hayvanların mutlaka resmi veteriner hekim kontrolünde sevk ve rapor işlemlerinin yaptırılması, aksine hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanması, hayvancılık işletmelerinde ve süt toplama merkezlerinde gerekli hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerine uyulması, kesim, ithalat ve ihracat hedefli yapılan sevkler dışında şap hastalığına duyarlı türlerin il içi ve il dışı hayvan hareketlerinin durdurulması, emniyet ve jandarma ekipleri ile koordinasyon sağlanarak yol kontrollerinin artırılarak devam ettirilmesi, 2023 yılı ilkbahar dönemi şap aşılamalarının ivedilikle tamamlanması” ile ilgili kararlar alındığı açıklandı.