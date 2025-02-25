Denizli’de her ay gerçekleştirilen programlarda bu ay Hattat Ömer Özgül moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşinin konuğu Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Hattat Mahmut Şahin oldu. ’Kültür ve Medeniyetimizin Dünü, Bugünü ve Yarını’ konusunun işlendiği söyleşide sanatın ve kültürün önemine değinildi.

Denizli’de Bin Sanatın her ay düzenlediği akademi programlarının Şubat ayı programında sanat ve kültürün önemi değinildi. Hattat Ömer Özgül’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi de bu ayki konuğu Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Hattat Mahmut Şahin oldu. ’Kültür ve Medeniyetimizin Dünü, Bugünü ve Yarını’ konusunun işlendiği söyleşide katılımcıların da soruları ve katkıları ile interaktif bir sunuma dönüştü. Söyleşiye katılan sanatseverler hem medeniyetimizin tarih sahnesindeki gelişim seyrine dair bilgi aldılar hem de her bir köşesi sanat eserleriyle dolu mekanda bu gelişim ve sonuçların örnekleri ile tanıştılar.

Söyleşiye, Hattat Ömer Özgül, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Hattat Mahmut Şahin, akademisyenler, STK temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Katılımcılar, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konularında bilgi alışverişinde bulundu.

"Kültür, bir milletin ruhunu yansıtır"

Sanatın ve kültürün önemine vurgu yapan Hattat Mahmut Şahin, "Kültür, bir milletin ruhunu yansıtır. Bizler, geçmişimizi geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Sanat, bu yolculukta en etkili araçlardan biridir" diyerek sanatın toplumsal birleştirici gücüne dikkat çekti. Açıklamalarını devam eden Şahin, geçmişten günümüze hüsn-i hat sanatının evrimine de değinerek, "Hattatlık sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Harflerin estetiği, ruhun derinliklerine inmemizi sağlar" ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat alanında farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğin gelecekte de benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtildi. Denizli’nin ve diğer Anadolu illerde bu tarz sanatların daha fazla eğilmesi gerektiğini belirten Hattat Ömer Özgül, "Yüzlerce yılda ecdadımız tarafından ilmek ilmek örülen ve birçok sanat alanında zirveye ulaşmanın nişanını taşıyan bu medeniyetin, korunması ve gelecek nesle sağlıklı aktarılması hayati bir zorunluluktur. Maalesef elimizdeki büyük hazinenin kıymetini bilemiyor ve genç nesile bu kıymeti hakkıyla anlatamıyoruz. İstanbul payitaht idi ve gelenekli sanatlarımızın merkeziydi. Hala merkezi ve maalesef Anadolu bu alanda çok geride kaldı. Son dönemde yaşanan kıpırdanmalar ve İstanbul’a yetişme gayretini desteklemeliyiz. Denizli’nin ve diğer Anadolu illerinin, medeniyetimizin meyvesi olan bu sanatlara daha fazla eğilmesini sağlamalıyız" dedi.

Söyleşilerin ardından katılımcılar, sanat galerisindeki eserleri inceleme fırsatı buldular. Galeride sergilenen eserler, geleneksel sanatı ve modern yorumları inceleyen sanatseverler, ilham verici bir deneyim olduğunu belirttiler.