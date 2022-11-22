GEKA Teknik Destek Programı çerçevesinde başarılı bulunan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projesi “Metaverse Yolunda Eğitimde AR(Artırılmış Gerçeklik) Uygulamaları Projesi’nin açılışı Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

GEKA Teknik Destek Programı çerçevesinde başarılı bulunan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projesi “Metaverse Yolunda Eğitimde AR(Artırılmış Gerçeklik) Uygulamaları Projesi’nin açılışı Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Türkçe tabiriyle ‘Sanal Evren’ olarak adlandırılan METAVERSE; geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen yeni nesil bir internet olarak kabul görülüyor. GEKA Teknik Destek Programı çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Metaverse Yolunda Eğitimde AR (Artırılmış Gerçeklik) Uygulamaları Projesi” ile öğretmenlere Metaverse Teknolojileri ve 3D Blender eğitimi ile Metaverse ve teknolojilerini tanıma, uygulama alanlarını öğrenme, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik uygulamalarında kullanılacak 3 boyutlu nesnelerin oluşturulması eğitimleri verilecek. Oluşturulan bu objeler Adobe Aero uygulaması ile Artırılmış Gerçeklik uygulamasına dönüştürülecek ve öğretmenlerin metaverse teknolojilerinde yer almaları sağlanacak.

“3D tasarımcılar oldukça önemli hale gelecektir”

Projenin açılında çağın gereksinimlerini öğrencilerle buluşturmanın önemine vurgu yapan Müdür Ekici, konuşmasında; “Metaverse; Dünya’da kendine ciddi bir şekilde yer bulan ve gelecekte de kendisinden sık sık söz ettirecek olan teknolojik bir kavramdır. Metaverse ile oluşacak yeni evrene VR(virtual reality-sanal gerçeklik), AR(augmented reality-artırılmış gerçeklik), MR(Mixed Reality- Karma Gerçeklik) veya XR(Extended Reality-Genişletilmiş Gerçeklik) teknolojileriyle ulaşmak mümkün olacaktır. Tüm bunların bilinciyle öğrencilerimizi geleceğe 21. yüzyıl becerileriyle hazırlamaya devam ediyoruz. Çeşitli meslek gruplarına ihtiyaç duyulan bu evrende, yeni istihdam alanları da beraberinde gelecektir. Özellikle 2 boyutlu internette barınan veya hayatlarımızda olup da dijitalleştirilebilecek olan her şeyin 3 boyuta çevrilip dijital bir evrene aktarılmasını sağlayacak olan 3D tasarımcılar oldukça önemli hale gelecektir. Bu program çerçevesinde öğretmenlerimize verilecek eğitimle de Dünya’nın koştuğu yerin farkında, çağın becerilerine hakim bir nesil yetiştirme yolunda önemli bir adım atmış oluyoruz” dedi.