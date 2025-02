Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal sorumluluk projesi kapsamında ikincisini düzenlendiği ’Mahallemde Maç Var’ futbol turnuvası başladı. Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın başlama vuruşunu yaptığı karşılaşmayı Üst Klasman Hakemi Ümit Öztürk yönetti. Turnuva boyunca 8 grupta 51 takımdan oluşan 976 genç, 10 farklı sahada mücadele edecek.

Denizli Valiliği himayesinde, Denizli Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda ve paydaş kuruluşların desteği ile 15, 16 ve 17 yaşındaki gençlerin sağlıklı yaşamalarını sağlamak, eğitimden arta kalan zamanı kaliteli bir şekilde geçirmeleri, kötü alışkanlık ve arkadaşlardan uzaklaşmaları maksadıyla geçen yıl ilki düzenlenen ’Mahallemde Maç Va’ turnuvasının ikincisi başladı. Denizli Emniyet Müdürlüğü’nün öncülüğünde 2023 yılının ekim ayında ’Mahallemde Maç Var’ adıyla başlatılan Denizli Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’nın 2024-2025 sezonunun başlaması dolayısıyla Servergazi Stadı’nda açılış töreni düzenlendi. Turnuva boyunca 8 grupta 51 takımdan oluşan 976 genç 10 farklı sahada mücadele edecek.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Denizlili milli sporcular, başlama vuruşu için yeşil sahaya indi. Denizli Valisi Coşkun ve diğer protokol üyeleri başlama vuruş yapıp, paslaşarak turnuvaya start verdiler. Turnuvanın ilk maçı Gökpınar Tekke ile Anafartalar arasında oynandı. Turnuvanın açılış maçını Üst Klasman Hakemi Ümit Öztürk yönetti.

Törene, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile diğer prtokol üyeleri katıldı.

Ömer Faruk Coşkun: "Turnuvamızda bu sene toplam 976 gencimiz, 51 takım halinde 8 grupta mücadele edecekler"

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl yapılan Mahallemde Maç Var futbol turnuvasının vatandaşlar ve gençler tarafından çok sevildiğini ve çok talep gördüğünü gözlemlediklerini, olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Bu projeyi hayata geçirirken mahallemizdeki gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan uzaklaştırmayı, mahallelerimizde bu proje sayesinde birlik ve beraberlik duygusunu artırmayı hedeflemiştik. Bugün baktığımızda projemize olan ilgi bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir. Denizli Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen ve paydaş kurumlarımız, mahalle muhtarlarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve meslek örgütlerimiz, odalarımızın destekleriyle Mahallemde Maç Var projesinin yıllarca devam etmesini yürekten temenni ediyorum. Turnuvamızda bu sene toplam 976 gencimiz, 51 takım halinde 8 grupta mücadele edecekler. Maçlarımızın rekabet dolu centilmence geçmesini temenni ediyorum. Bu organizasyonda desteklerini bizlerden esirgemeyen kurumlara, ayrıca organizasyonda gençlerimizin sportif ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasında Denizli Ticaret Odamıza, Denizli Sanayi Odamıza, Denizli Ticaret Borsamıza ve Denizli İhracatçılar Birliği’ne ve tüm iş insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki bu projenin hayata geçirilmesinde en büyük emek Emniyet Müdürlüğümüzün, bu vesileyle de ben müdürümüz şahsında bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu müsabakalarda mücadele edecek olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum, yolları bahtları açık olsun" diye konuştu.

Yavuz Sağdıç: "Eskiden sokak aralarında oynanan bu maçlar şimdi Denizli’nin dört bir yanında yeniden canlanıyor"

Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da Mahallemde Maç Var projesi ile çocukların ve gençlerin daha sağlıklı, mutlu ve güvenli bir geleceğe adım atmasını sağlayacak çok önemli bir projenin yeni dönemini başlatmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Mahallemde Maç Var projesi yalnızca bir futbol turnuvası değil, mahalle kültürünü yeniden canlandıran, dostluğu, dayanışmayı ve sporun birleştirici gücünü hissettiren büyük bir sosyal sorumluluk faaliyetidir. Bu projeyi geçen yıl hayata geçirirken hedefimiz; gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak eğitimlerinden arta kalan zamanı kaliteli bir şekilde geçirmelerini, her türlü kötü alışkanlıktan ve kötü arkadaşlıklardan uzaklaştırmayı amaçlamıştık. Bugün gördüğümüz ilgi ve başarı doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Geçen sene ilkini başlattığımız bu projeyle yıllar öncesinde hepimizin çok iyi bildiği, oynadığımız ya da seyrettiğimiz mahalle maçları heyecanını yaşattık. Turnuva sürecinde çok olumlu ve faydalı geri dönüşler aldık. Şunu çok iyi anladık ki toplum yararlı olan bu sosyal projenin her sene geleneksel hale gelip devam etmesidir. Gençlerimizin enerjisini doğru yönlendirdiğimizde sporun onların hayatında nasıl bir değişim oluşturacağımızı hep birlikte görüyoruz. Mahalle maçları geçmişte olduğu gibi bugün de çocuklarımızın hayallerini süslüyor. Eskiden sokak aralarında oynanan bu maçlar şimdi Denizli’nin dört bir yanında paydaş kurumların organizasyonunda yeniden canlanıyor. Denizli denildiği zaman nasıl ilk akla Pamukkale’si, horozu, tekstili geliyor ise bu projenin devam etmesi halinde bundan sonra da Denizli deyince ‘hala eskisi gibi mahalle maçları oynanabiliyor’ denilsin" ifadelerini kullandı.

Ali Marım: "Denizli’nin ismi tüm Türkiye’de her konuda ön plana çıkarılabilmesi için her türlü imkanı kullanacağız"

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlerin her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını aktaran Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, "Bizler Denizli’de çok güzel işler yapacağımızı inanıyorum. Valimizin önderliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli’de insanların huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi konusunda her türlü projeyi uygulayacağız. Bizler Ege’nin incisi olarak Denizli’de insanların mutlu bir şekilde yaşayabilmesi, huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi ve Denizli’nin ismini tüm Türkiye’de her konuda ön plana çıkarılabilmesi konusundaki bütün projelerde elimizden gelen her türlü imkanı kullanacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu gibi etkinliklerde özellikle altyapı konusunda elimizden geleni yapmak zorundayız. Çünkü gençlerimiz her alanda kapalı ve açık alanlarda spor yapma imkanı bulması gerekiyor" dedi.

Uğur Erdoğan: "Mahallemde Maç Var Projesine 48 iş insanının sponsor olarak destek sağladı"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da kentin sadece ticari hayatı ile değil, sosyal yönündeki faaliyetlere de katkı sunduklarını söyleyerek, Denizli Emniyet Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Mahallemde Maç Var projesine 48 iş insanının sponsor olarak destek sağladığını ifade etti.