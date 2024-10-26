Denizli’de Karcı Dağı’nda çıkan yangının üçüncü gününde sarp arazideki ormanlık alanda ekipler alevlerle mücadeleye devam ediyor. Zorlu arazi şartlarında 6 yangın söndürme helikopteri ve arasında gönüllülerin de olduğu 524 personel yangına müdahale ediyor.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı’nda ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının üçüncü gününde müdahaleye devam ediyor. Orman yangının 3’üncü gününe girildi. Orman yangınına, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı ve içinde gönüllülerin de bulunduğu 524’e yakın personelle müdahale ediliyor.

Çeşitli kurum, kuruluş ve STK’lar da yangına müdahalede ekiplere yardım ediyor.