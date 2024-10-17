Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu, , Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 20 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde gençler ve gönüllülerin katılımıyla eş zamanlı orman temizliği yapılacak.

Gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Yenişehir Millet Ormanında yapılacak etkinlikle geniş katılımlı orman temizliği gerçekleştirilecek. Etkinliğe üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, belediyeler, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumları da destek verecek.

‘Gençlerimizin çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlıyoruz”

81 ilde eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik için düşüncelerini paylaşan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, özellikle gençlerin çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir çevre anlayışını daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini kaydetti. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması için ülke çapında yapılacak bu etkinliğin çok önemli olduğunu belirten İlman, her yaştan doğasever vatandaşları orman temizliği etknliğine davet etti.