Orman Müdürlüğü, orman suçlarıyla mücadele çerçevesinde denetimleri sıkılaştırdı. Ülke genelinde oluşturulan 3057 mobil kontrol noktasında son 4 ayda 23 bin 512 araç denetlendi.

Orman Müdürlüğü, orman suçlarıyla mücadele çerçevesinde denetimleri sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, yasa dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması, doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması, ormanların kanun dışı müdahalelerde korunması, koruma-kontrol faaliyetlerini artırmak ve usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla kontrol noktalarında denetimler sıkılaştırılarak ormanların korunması konusunda denetimlerde takipler sıkılaştırıldı. Orman Müdürlüğü’nün ülke genelinde oluşturulan 3057 adet mobil kontrol noktasında, son 4 ayda 23 bin 512 adet araç denetlendiği belirtildi.

Koruma kontrol faaliyetlerine daha etkin hale getirmek amacıyla, 81 ilde eş zamanlı kontroller yapıldı. Kontrol faaliyetleri kapsamında önleme aramasına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında, orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ile diğer şüpheli araçlarda önleme araması yapıldı.