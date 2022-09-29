Denizli’nin Buldan ilçesinde “Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” mottosuyla başlatılan kampanya çerçevesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde “Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” mottosuyla başlatılan kampanya çerçevesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan Önce Yaya Uygulaması çerçevesinde, Denizli’nin Buldan ilçesinde de etkinlik düzenlendi. Buldan Ahmet Terzioğlu İlkokulunda düzenlenen “Trafik Hayattır” etkinliğinde öğrencilere, trafik kuralları ve yaya geçitlerini kullanmada dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Gerçekleşen etkinliğe Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kale, Jandarma Komutanı Bekir Cinkara, Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Kölemen, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Öğrenciler ile birlikte yaya geçidinden geçiş yapan Kaymakam Tayfun Deli, çocuklarla bir süre sohbet ederek, okul önlerinde bulunan yaya geçitlerini mutlaka kullanmalarını, geçişlerde çok dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ardından üzerinde ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ yazılı pankart açan minik öğrenciler, yaya geçidinde araçları durdurarak önceliklerini istedi.