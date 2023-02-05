Denizli’de yoğun kar yağışının ardından eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Denizli’de yoğun kar yağışının ardından eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Denizli Valiliği yaptığı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde yarın (6 Şubat Pazartesi) 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personeller de 6 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.