2023-2024 eğitim öğretim dönemi Okul Spor Faaliyetlerinde ilk düdük çaldı. Denizli’de ki tüm okullardan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında bu sene 40 ayrı branşta yarışmaların yapılacağı bildirildi.

Her sene Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen Okul Sporları faaliyetleri için yeni sezon startı verildi. 12 Ekim Perşembe günü Pamukkale Yurdu Konferans Salonunda tüm okullardan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan katılırken idareci ve antrenörlerde toplantıda hazır bulundu. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Milli Eğitim camiası olarak okul sporlarına çok önem verdiklerini söyleyerek, çocukların derslerindeki başarılarının yanında spor yaparak sağlıklı ve zinde kalmalarının önemine değindi. Okullarda yapılacak sportif faaliyetlerde beden eğitimi öğretmenlerine sorumluluklar düştüğünü belirten Çalışkan, bu yıl okul sporlarında başarı çıtasını yükseltmeleri gerektiğinin talimatını verdi.

“Akademik başarılar kadar spor yapmaları da önemli”

Programın ev sahibi Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, okul spor faaliyetleri ile öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, yetenekleriyle potansiyellerini ortaya çıkarmalarını arzu ettiklerini söyledi. Öğrenciler için önemli olan akademik başarılarıyla birlikte sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yer almanın da çok önemli olduğuna değinen İlman, yeni sezonda yarışacak tüm okullara başarılar diledi. Programın devamında Okul Sporları Birimi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi tanıtıldı. Bu sezon Denizli’de 40 ayrı branşta yarışmaların planlandığı açıklandı. Toplantının sonunda Türkiye Şampiyonalarında dereceye girerek Denizli’yi başarıyla temsil eden okullara İlman ve Çalışkan tarafından plaket takdim edildi.