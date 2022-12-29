DENİZLİ(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığınca Ekim 2021’de hayata geçirilen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinin önemi bir kez daha vurgulandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bakanlığın gönderdiği 1 milyon 455 bin TL’lik ödenekle kütüphaneler oluşturarak kitap sayısını 1 milyon 35 bin 50 adete çıkardı.

DENİZLİ(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığınca Ekim 2021’de hayata geçirilen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinin önemi bir kez daha vurgulandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bakanlığın gönderdiği 1 milyon 455 bin TL’lik ödenekle kütüphaneler oluşturarak kitap sayısını 1 milyon 35 bin 50 adete çıkardı.

İnsanlık tarihi ve kültürleri günümüze kitaplarla taşındı. Çağımız her ne kadar teknoloji ve bilim çağı olsa da kütüphanelerin ve kitapların hayatımızdaki yeri ve önemi değişmedi. Milli Eğitim Bakanlığınca Ekim 2021’de hayata geçirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile öğrencilerin kütüphanelerle yaşayan okullarda eğitim-öğretime devam etmelerinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi ile Denizli’de tüm okulların kütüphane veya kitaplıklarla donatıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Denizli genelinde okullarımıza kütüphaneler kazandırdık. Akabinde buraların kitapla donatılması noktasında da farklı projeler yaptık. Hali hazırda devam eden bu çalışmalarla Denizli özelinde iki projemiz var. Okuyan Denizli ve Kütüphaneleriyle Yaşayan Okullar. Okuyan Denizli projemizde bir kişinin bir kitabı okuduğunda 90’a yakın etkinlik yapabilme şansı var. Kütüphaneleriyle Yaşayan Okullar projesi ile kütüphanelerimizin adeta yaşayan yerler olmasını amaçladık. Kütüphanelerin etkinliklerin odağında olmasını istedik. Farklı kademelerdeki okullarımızda oluşturduğumuz Sıfır Atık Kütüphaneleri atıkların geri dönüştürülmesi bilincinde önemli rol oynarken, kütüphanelere kazandırılan kitaplarla da çocuklarımızın en büyük hazine olan kitaplara kavuşması sağlandı. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesinde geride bıraktığımız süre içerisinde bakanlığımızın gönderdiği 1 milyon 455 bin TL’lik ödenekle kütüphanesi olmayan okullara meslek liselerimizin döner sermaye kuruluşları tarafından kütüphane kazandırıldı” dedi.

“Kitap sayısını 1 milyon 35 bin 50 adete çıkardık”

Denizli genelindeki tüm okulların kütüphanelere kavuşturulmasıyla bakanlık tarafından gönderilen 855 bin TL’lik ödenekle kütüphanelere yeni kitap alımları yapıldığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Yine aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerimizin destekleri ile okullarımız kütüphanelerinde bulunan kitap sayısını 1 milyon 35 bin 50 adete çıkardık. Okullarımıza kazandırdığımız kitaplar; kültürel, sosyal ve her alanda öğrencilerimizi geleceğe dolu dolu hazırlayacaktır” diye konuştu.