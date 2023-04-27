Denizli’de Bilim Sanat Merkezlerinin görünürlüğünün artırılması ve toplumun geniş kesimleri tarafından tanınması amacıyla festival düzenlendi.

Denizli Ticaret Odası Koordinatörlüğünde “Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması” programı çerçevesinde hazırlanan “Denizli’ de Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi” isimli AB Erasmus Projesi çerçevesinde Bilim Sanat Merkezlerinin görünürlüğünün artırılması ve toplumun geniş kesimleri tarafından tanınması amacıyla festival düzenlendi. Denizli Ticaret Odası önünde gerçekleştirilen festivalde ilimizde faaliyet gösteren 5 Bilim ve Sanat Merkezi stant açarak projelerini sergilediler. BİLSEM Tanıtım Festivalini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melek Sözkesen ile birlikte stantları gezdi.

“Üstün yetenekli öğrencilerimizin buralarda yeteneklerine yetenek katmalarını sağlıyoruz”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı açıklamada, “Festivalde BİLSEM öğrencileri Danışman öğretmenleri liderliğinde hazırlamış oldukları projeleri, çalışmaları, resim ve müzik eserlerini vatandaşlarla paylaşma ve tanıtma fırsatı elde ettiler. Denizli Ticaret Odamıza bu projede bizlerle ortaklık yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Bugün ki festivalimiz onların ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Denizli’mizin merkezinde yaptığımız bu festival BİLSEM’lerin bilinirliği ve faaliyetlerinin tanıtılması açışından büyük önem taşıyor. Bilim ve sanat bir arada olduğunda akademik başarı daha da üst seviyelere çıkıyor. İlimizde BİLSEM sayımızı beşe çıkararak daha fazla üstün yetenekli öğrencilerimizin buralarda yeteneklerine yetenek katmalarını sağlıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu okullarımızın sayısı daha da artacaktır” dedi.