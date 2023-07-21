Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışları 22 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. 2 gün sürecek olan yarışlar için Denizli’de kortej düzenlenirken Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yarışların heyecanını tatmak isteyen bütün vatandaşları davet etti.

Spor ve sporcuya her zaman destek çıkan Merkezefendi Belediyesi, yeni bir çalışmaya da imza atıyor. Bu kapsamda çalışmaları sürdüren Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da düzenlenecek olan Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF yarışlarına da ev sahipliği yapacak. Yarışlar öncesinde “Offroad” araçlarından oluian kortej ise vatandaşların ilgi odağı oldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın startıyla Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde başlayan kortej Çakmak Mahallesi’nde bulunan Merkezefendi OffRoad Pisti’nde sona erdi. Tüm sporseverleri seyirci etabına davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, adrenalin dolu bir yarış izleyeceklerini dile getirdi. Başkan Doğan, “Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı’nı 22-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Merkezefendi’de ulusal yarışa ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız hazır, pistimiz hazır, biz de hazırız. Tüm sporseverleri, heyecan ve adrenalin tutkunlarını yapılacak olan Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı Kazım Arslan Seyirci Etabı’na davet ediyorum” diye konuştu.