Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2.Ayak DENDOFF yarışı, mukavemet etabı ile başladı.

Denizli’de Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2.Ayak DENDOFF yarışları, Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı. Startını Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları’nın verdiği mukavemet etabında pistte kıyasıya yarışlar olurken izleyiciler ise heyecan dolu anlar yaşadı. Yarışmacılar en iyi dereceyi yapmak için tüm önlemlerin titizlikle alındığı pistte büyük mücadele sergiledi. Öte yandan Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı, 23 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de startı verilecek olan Kazım Arslan Seyirci Etabı ile sona erecek. Seyir zevki yüksek olan Merkezefendi OffRoad Pisti’nde araçlar, çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Dereceye giren sporculara ödülleri ise yarış sonunda protokol üyelerince taktim edilecek.