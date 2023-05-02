Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2023 yılı Nisan ayında 340 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) 2023 yılı Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı Nisan ayında yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolar oldu. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 33,8 azalışla 310 milyon dolar olarak kaydedilirken, Denizli İhracatçılar Birliği’nce yapılan ihracat yüzde 32,9 azalışla 243 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı açıklamada; "Denizli’nin 2022 yılı nisan ayındaki 470 milyon dolar değerindeki ihracatı, bugüne kadar aylık olarak kaydedilen en yüksek üçüncü ihracat oldu. Dolayısıyla, Nisan ayında gerçekleşen ihracat azalışında baz etkisi yoğun şekilde karşımıza çıkıyor. Öte yandan, Ramazan Bayramı sebebiyle bu seneki eksik iş günü sayısı da ihracatımızı olumsuz anlamda etkiledi. Denizli ihracatını sektör özelinde değerlendirdiğimizde ise; Nisan ayında tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 39 azalışla 112 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 28 azalışla 55 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 23,4 azalışla 48 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 22 azalışla 26 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 39 azalışla 20 milyon dolar olduğunu görüyoruz" dedi.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkelere de değinen Memişoğlu, "Küresel pazarlarda yaşanan resesyon, ihracatımızda önde gelen ülkelerin ithalat taleplerini etkilemeye devam ediyor. Nisan ayında ülkelere göre ihracatımızda lider konumda bulunan İngiltere’ye ihracatımız yüzde 40 azalışla 36 milyon dolar, ardından gelen Almanya’ya ihracatımız yüzde 27 azalışla 30 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 24 azalışla 26 milyon dolar, ABD’ye ihracatımız yüzde 56 azalışla 24 milyon dolar, Hollanda’ya ihracatımız ise yüzde 12 azalışla 20 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde Denizli’den toplam 168 ülkeye ihracat yapıldı" diye konuştu.