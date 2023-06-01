Denizli Yetim, Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı (DEYAV), her sene olduğu gibi bu sene de Kurban bağışı kampanyasını başlattı. DEYAV aracılığı ile gerçekleştirilen kurban bağışları usulüne uygun şekilde, veteriner gözetiminde kestirilerek Denizli’de ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılıyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile Kurban bağışları da başladı. Denizli Yetim, Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı (DEYAV) da gerçekleştirdiği yardım kampanyası ile kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık ediyor. Bağış yapmak isteyenler, DEYAV aracılığı ile gerçekleştirecekleri kurban bağışı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Huzurevi, Çocuk Yuvası, Çocuk Evleri gibi kuruluşlara yardım elini uzatabiliyor.

Bu yıl yapılan piyasa değerlendirmesine göre uygun kurban fiyatının 6 bin lira olarak belirlendiği DEYAV’da, satın alınan kurbanlıklar dinen uygun ve veteriner gözetiminde titizlikle kesiliyor.

DEYAV Vakfı’nın aracılığı ile hayır yapmak isteyen vatandaşlar, hem güvenli hem de uygun şartlarda Denizli’deki çocukların ve yaşlıların et ihtiyacını karşılayabiliyor.

Banka Kanalı İle Bağış Yapılabiliyor

Kurban bağışı yapmak isteyen hayırseverler, DEYAV’ın resmi banka hesapları üzerinden de bağışlarını gerçekleştirebiliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler DEYAV’a 0258 263 56 25 numaralı telefondan ulaşabiliyor.