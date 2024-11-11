Denizli’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde belirlenen 12 ayrı noktada toplam 5 bin 916 fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl ’Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ sloganıyla Denizli’de 12 ayrı noktada 5 bin 916 fidan dikimi yapıldı. Tüm ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikler, sabah saat 10.30’da başladı ve saat 11.11’de katılımcıların ilk fidanları dikmesiyle devam etti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehri Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

“Denizli’de 12 ayrı noktada toplamda 5 bin 916 fidan toprakla buluşturacağız”

Milli Ağaçlandırma Günü’nde Denizli’de 12 ayrı noktada 5 bin 916 fidanın toprakla bulacağınız dile getiren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Milli ağaçlandırma günümüz kutlu olsun. Malumunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 2019 yılından bu yana milli ağaçlandırma günü etkinliklerini bütün illerimizde eş zamanlı olarak kutluyoruz. Bu etkinliklerde binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bugün burada Denizli ilimizde 12 ayrı yerde 5 bin 916 fidanımızı inşallah toprakla buluşturacağız. Geleceğe nefes insanlığa nefes olacağız. Tabi ki çevremizi korumak, güzelleştirmek her bir vatandaş olarak hepimizin ortak vazifesi. Ben bu anlamda bu bilinçle hareket edeceğimize inanıyorum” dedi.

“Doğaya ve çevreye korumalıyız”

Doğayı ve çevreyi korunması gerektiğini ve iklim krizinin olduğu dönemlerde suya sahip çıkılması gerekildiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise “Bugünü daha keyifli hale getirmek için bizlerde Orman Bölge Müdürlüğümüzün bu aktivesinde yer aldık. Bizlerde istiyoruz ki sadece bir güne değil bir hayata sığdırılmış çaba içeresinde olmalıyız. Doğayı ve çevremizi korumalıyız. Bunları daha da güzelleştirip bir sürece götürmeliyiz. Çünkü bizi bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı dün andığımız 86. ölüm yıldönümünde andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğe hepimiz sahip olmalıyız. Çünkü 86 yıl önce hayata edebiyete irtihal eden Atamız, Atatürk Orman Çiftliği Ankara ovasına kurmuş olduğu bir yer bugün bambaşka bir yer haline gelmiştir. Biz onun öğrencileriyiz. Doğaya, çevreye sahip çıkmak zorundayız. İklim krizine gittiğimiz bugünlerde suya sahip çıkmak zorundayız. Bütün bunları başarabilirsek gelecek nesillere güzel bir doğa ve çevre bırakmış oluruz diye düşünüyoruz” diye konuştu.