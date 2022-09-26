Defin hizmetlerinin yanı sıra kent genelindeki tüm mezarlıkların ecdada yakışır hale gelmesi için bakım, onarım ve temizliklerini yaptıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, Honaz ilçesinin Menteşe Mahallesi Mezarlığı’nda yaptıkları düzenleme çalışmalarını inceledi.

Defin hizmetlerinin yanı sıra kent genelindeki tüm mezarlıkların ecdada yakışır hale gelmesi için bakım, onarım ve temizliklerini yaptıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, Honaz ilçesinin Menteşe Mahallesi Mezarlığı’nda yaptıkları düzenleme çalışmalarını inceledi.

Denizli’nin 19 ilçesi ve 616 mahalles inde sürdürdüğü defin hizmetlerinin yanı sıra kent genelindeki toplam 827 mezarlığın bakım, onarım ve temizliklerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Honaz ilçesindeki Menteşe Mahallesi Mezarlığı’nda 2 bin 800 metrekare beton kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Honaz ilçe ziyaretinde Menteşe Mezarlığı’nda tamamlanan çalışmaları inceledi. Başkan Osman Zolan’a önceki dönem Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan incelemenin ardından yaptığı açıklamada kentin rahat, huzur ve mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Görevlerinden bir tanesinin de, defin hizmetleriyle birlikte ecdadın ebedi istirahatgahı mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak olduğunu belirten Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyemiz bugüne kadar bu hizmeti en üst seviyede yerine getirdi, bundan sonra da aynı gayretini sürdürecek” dedi.

Honaz ilçesindeki 11 mezarlıkta düzenleme yapıldı

Mezarlıkları ecdada yakışır hale getirmek için bakım, onarım ve temizliklerini yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “Eğer biz geçmişimize değer vermezsek geleceğimize güvenle bakmamız mümkün değil. Onlara vefa borcumuz var ve ecdadımıza verdiğimiz değeri göstermemiz gerekiyor. Onun için tüm mezarlıklarımızda düzenlemeler yapıyoruz” diye konuştu. Menteşe

Mezarlığı’nda yürüyüş yolları, duvar, kapı gibi tüm ihtiyaçları yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Bugün itibariyle Honaz ilçemizde 11 mezarlığımızda düzenleme çalışması yaptık, insanlarımızın ziyaretlerine ve ecdadımıza daha uygun hale getirdik. Sadece Honaz’da değil her ilçemizde aynı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emek veren çalışma arkadaşlarıma ve bizlere destek olan halkımıza teşekkür ediyorum.”