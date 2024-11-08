Denizli’de metal ve izolasyon fabrikasında çıkan yangın ekiplerin yoğun çabası neticesinde kontrol altına alındı.

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde metal ve izolasyon malzemeleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikayı saran alevler kentin her noktasında görülür hale geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan yangına çok sayıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı personel müdahalede bulundu. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin de tedbir amacıyla beklediği görüldü.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.