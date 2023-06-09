Denizli’nin Çardak Havalimanı’nda 39 bin 410 kişi hizmet görürken, toplamda 437 sefer yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2023 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı’nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 36 bin 359, dış hat yolcu trafiği 3 bin 051 oldu. Böylece Mayıs’ta toplam 39 bin 410 yolcuya hizmet verildi. Mayıs ayında, Denizli Çardak Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 417, dış hatlarda 20 olmak üzere toplamda 437’ye ulaştı. Yük trafiği ise mayıs ayında toplamda 354 ton oldu.

5 aylık gerçekleşmeler

5 aylık dönemde ise Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 181 bin 317, uçak trafiği bin 916, yük trafiği ise bin 682 ton olarak gerçekleşti.